Газпромбанк предоставит группе «Черкизово» кредитное финансирование объемом 40,8 млрд рублей на строительство высокотехнологичного производства в Тульской области. Об этом сообщили в пятницу в ГПБ.

«Газпромбанк и группа «Черкизово» подписали кредитное соглашение с целью финансирования строительства высокотехнологичного и автоматизированного производства по убою и переработке мяса свиней в Тульской области. Общая сумма инвестиций в проект составит 48 млрд рублей, в том числе 40,8 млрд рублей будут представлены Газпромбанком в виде кредитной линии сроком на 12 лет», — указано в релизе.

Сделка структурирована на принципах проектного финансирования в рамках программы льготного кредитования сельскохозяйственных производителей Минсельхоза России.



«Создание производства по убою и переработке мяса свиней в Тульской области позволит группе «Черкизово» нарастить объемы бизнеса в сегменте глубокой мясопереработки и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью до 500 тыс. тонн мясопродукции в год. При этом в Тульской области появится свыше 2 тыс. дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест», — отмечается в сообщении.