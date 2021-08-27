В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 30 до 67 лет, организовавших финансовую пирамиду. Их будут судить по уголовной статье о мошенничестве, следует из сообщения МВД.

По данным следствия, обвиняемые, создав кредитный потребительский кооператив, в период с мая 2014 года по февраль 2019 года заключали на территории Краснодарского края и соседнего региона договоры с пайщиками о передаче ими личных сбережений в качестве вкладов для дальнейшего получения по ним повышенных доходов.

«В результате противоправной деятельности кредитного потребительского кооператива 1 197 потерпевшим причинен ущерб на общую сумму свыше 870 млн рублей. Полученными денежными средствами члены организованной группы распоряжались по своему усмотрению», — говорится в релизе правоохранителей.

С целью возмещения причиненного ущерба органами предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых и аффилированных лиц — дорогостоящие объекты недвижимости и автомобили иностранного производства — на общую сумму 870 млн рублей.

На период предварительного следствия троим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще одному фигуранту уголовного дела — в виде заключения под стражу, их сообщнику — в виде домашнего ареста.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.