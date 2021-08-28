Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов об отказе от требований к десяти из 17 бывших руководителей Внешпромбанка в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании с них около 217 млрд рублей, говорится в определении суда.

Рассмотрение дела отложено на 22 октября.

Заявление о взыскании денежных средств с экс-президента банка Ларисы Маркус и других бывших руководителей кредитной организации было направлено в суд АСВ, которое является конкурсным управляющим Внешпромбанка. В рамках этого спора суд 30 января 2020 года по ходатайству АСВ принял обеспечительные меры в виде ареста недвижимого имущества и установления запрета на совершение регистрационных действий по его отчуждению, обременению в отношении восьми ответчиков.

АСВ установило, что с 1 марта 2014 года по 14 марта 2016-го контролирующие банк лица совершали действия по предоставлению кредитов техническим юридическим лицам. Эти юрлица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам.

Также выявлены случаи неправомерного списания денежных средств со счетов клиентов Внешпромбанка. По мнению АСВ, экс-руководством банка не принимались меры по предупреждению банкротства при наличии соответствующих оснований, что причинило банку ущерб и явилось причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.

Указанные обстоятельства являются, по мнению агентства, основанием для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитраж 24 мая 2017 года по заявлению банка ВТБ 24 признал экс-президента Внешпромбанка Ларису Маркус банкротом. Хамовнический суд Москвы в феврале 2020 года повторно отказался рассмотреть исковое заявление о компенсации вреда к Ларисе Маркус и вице-президенту кредитной организации Екатерине Глушаковой, осужденным на реальные сроки за хищение 113,5 млрд рублей.

Ранее столичный суд признал Маркус и Глушакову виновными в мошенничестве и присвоении денежных средств в особо крупном размере и назначил им наказание в виде девяти лет и четырех месяцев колонии общего режима. Мосгорсуд в апелляции снизил срок наказания Маркус до восьми лет и шести месяцев лишения свободы, оставив приговор в отношении Глушаковой без изменений.

Согласно приговору, решение по иску потерпевшей стороны (Внешпромбанка) в лице АСВ к осужденным на сумму 113 млрд 526 млн рублей будет принято по итогам гражданского судопроизводства.

Судом и следствием установлено, что Маркус совместно со своим братом и фактическим руководителем банка Георгием Беджамовым создала организованную преступную группу, в которую были вовлечены вице-президент банка — директор департамента кредитования и депозитных операций банка Глушакова и другие неустановленные лица в целях осуществления систематического хищения денежных средств Внешпромбанка.

В период с мая 2009 года по декабрь 2015 года сообщники путем оформления по подложным документам заведомо невозвратных кредитов, списания денежных средств со счетов ряда вкладчиков без их ведома, а также путем выдачи кредитов 286 фирмам, зарегистрированным на подставных лиц, похитили порядка 114 млрд рублей.

В апреле 2020 года Хамовнический суд Москвы приговорил Екатерину Глушакову к шести годам колонии общего режима за хищение 33,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Судом также удовлетворен гражданский иск потерпевшего в лице АСВ на сумму более 33,6 млрд рублей.

