Пенсионный фонд России опроверг данные о том, что из электронных трудовых исчезает стаж, такая проблема не выявлена, а по единственному переданному в фонд обращению информация не подтвердилась, сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.

«Пенсионный фонд России опровергает сообщение сетевого издания «Ридус» о том, что из электронных трудовых книжек россиян «исчезает стаж работы». В опубликованной информации издание не приводит конкретного подтвержденного случая пропажи стажа из электронных книжек. Вместо этого описывается факт некорректно или неполно поданных работодателями сведений», — говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что электронные трудовые формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в ПФР. Если работник видит, что на его лицевом счете отражены не все сведения о местах работы, ему нужно направить обращение работодателю, который внес неполные данные, или обратиться в ПФР. Специалисты фонда помогут сделать запрос.

Пенсионный фонд также отметил, что «проблема пропажи данных из электронных трудовых книжек не выявлена». При этом в ПФР готовы рассмотреть любые обращения граждан, если у них есть подозрение на то, что данные отражены некорректно или в них нет отдельных периодов работы.

«Факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению, переданному редакцией «Ридуса» в пресс-службу Пенсионного фонда России, не подтвердился», — добавили в ПФР.