Некоторые банки на текущей неделе запустили новые кредитные продукты или скорректировали условия по действующим займам. Разберемся в нововведениях.

Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставку по кредиту наличными на 0,5 процентного пункта. Теперь у клиентов есть возможность оформить кредит до 1 млн рублей на любые цели от 5,5% годовых на срок от двух до пяти лет. Кредитные средства перечисляются на карту «Ренессанс Кредит» с возможностью моментального снятия в кассе или в любом банкомате банка без комиссии.

ВТБ обновил условия оформления кредитов наличными для новых клиентов банка. Сумма займа для них увеличится с 3 млн до 5 млн рублей и станет единой, как и для зарплатных клиентов. В ВТБ сейчас кредит наличными доступен в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на любые цели сроком до семи лет. При сумме займа от 2 млн до 5 млн рублей действует ставка 5,9% годовых с учетом программы страхования. В рамках программы рефинансирования клиент может объединить в один несколько кредитов других банков и погасить по ним задолженность, а также получить дополнительные денежные средства. До конца августа банк также планирует для всех заемщиков снизить минимальный размер кредита с 50 тыс. до 30 тыс. рублей.

Банк также увеличил максимальный срок по автокредиту с пяти до семи лет. Теперь клиенты смогут уменьшить свой ежемесячный платеж по сравнению с кредитом на пять лет более чем на 20%. Увеличение срока кредита не повлияет на размер процентной ставки по кредиту, уточнили в банке. Кредит на покупку автомобиля в ВТБ сегодня можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на три месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию). Если заемщик решит частично или досрочно закрыть автокредит, он сможет сделать это в любое время и без каких-либо ограничений в «ВТБ Онлайн», подчеркнули в финучреждении.

Газпромбанк снизил минимальную ставку по рефинансированию потребительских кредитов, выданных другими банками, на 1 п. п. до 5,5% годовых. Рефинансирование позволит снизить ставку по текущему кредиту или объединить несколько кредитов, уменьшив таким образом срок займа или ежемесячные платежи. Если клиент запрашивает рефинансирование кредита на сумму до 1 млн рублей, потребуется один документ — паспорт гражданина РФ. Минимальная процентная ставка от 5,5% годовых распространяется на сумму 5 млн рублей, остальные ставки варьируются в зависимости от суммы кредита. При отказе от личного страхования действует надбавка 6—7 п. п. в зависимости от категории заемщика.

МС Банк Рус совместно с официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России — компанией «ММС Рус» предлагает владельцам Mitsubishi кредит с остаточным платежом «Плати легко!» на три года по ставке 3%. В конце срока кредита у клиента есть возможность продлить срок действия кредитного договора на срок до двух лет и выплатить остаток задолженности в размере остаточного платежа равными ежемесячными платежами. Также можно сдать действующий автомобиль по программе trade-in в любом официальном дилерском центре Mitsubishi и внести вырученные средства в счет первоначального взноса на покупку нового автомобиля Mitsubishi в кредит.