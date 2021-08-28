Власти южной китайской провинции Хайнань приступили к созданию экспериментальных международных офшорных зон инноваций и предпринимательства по всему острову. Об этом сообщает местный информационный ресурс «Наньхайван».

Данная модель офшорного предпринимательства позволяет регистрировать как китайские, так и иностранные компании. Высококвалифицированные иностранные специалисты также могут продолжать работу в сфере инноваций, оставаясь за рубежом, но при этом вносить свой вклад в преобразования в пилотной зоне, пишет ресурс.

Соответствующий проект реализуется в целях продвижения открытости провинции внешнему миру, а также ускорения развития в области науки и технологий. После того как центральным правительством страны в 2018 году были сформулированы соответствующие предложения, провинция Хайнань развивается как международная офшорная пилотная зона инноваций и предпринимательства, которая стремится привлечь в регион большее число высококвалифицированных зарубежных специалистов и высокотехнологичных предприятий и организаций.

Власти провинции намерены создать в свободном торговом порту Хайнаня от восьми до десяти офшорных зон инноваций и предпринимательства в целях привлечения высококачественных инновационных ресурсов из-за рубежа, а также продвижения международного обмена в высокотехнологичной сфере. Позже данная программа будет распространена и на 11 ключевых индустриальных парков провинции.