Средняя стоимость букетов в цветочных магазинах РФ ко Дню знаний сохранится в этом году на уровне 2020 года — порядка 1 100—1 200 рублей за букет за счет промоакций, несмотря на подорожание цветов на 30%, считают опрошенные ТАСС представители отрасли.

«Восстановление после потерь 2020 года идет очень сложно. Закрылся ряд магазинов сетевых ретейлеров в регионах, в половине из оставшихся регулярный спрос снизился. При этом повышать цены в связи со снижением доходов граждан никто не будет. Отпускная (розничная) цена прогнозируется на уровне 2020 и 2019 годов — в районе 1 100 рублей за букет», — считает директор по развитию производителя цветочной продукции ОАО «Галантус», член совета директоров ассоциации «Теплицы России» Александр Литвиненко.

С мнением эксперта согласен и член правления Ассоциации цветочного ретейла. Основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков не уверен, что стоимость букетов не вырастет. Он прогнозирует среднюю стоимость букета в Москве на первое сентября на уровне 1 200 рублей, а в регионах — 700 рублей. «Стоимость цветов подросла процентов на 30, но все понимают, что есть четкая сумма, которую люди закладывают, поэтому все сетевые магазины будут предлагать промопредложения специально к 1 сентября, они будут укладываться в эти суммы», — отметил он.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова подтвердила, что цветы «подорожали в этом году в среднем на 20—30%». В таком же отношении, считает она, может вырасти и средняя стоимость букета. «Букет экономкласса обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей», — считает она. При этом эксперт полагает, что российские родители постараются подойти к выбору рационально и сэкономить на букетах, как и в предыдущие годы. По данным IT-компании «Эвотор», средняя стоимость букета цветов в малой рознице в августе составила 1 096 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году.

К 1 сентября россияне предпочтут букеты осенней цветовой гаммы, считает глава объединения флористов. Самыми популярными цветами станут традиционно: хризантема, роза, цинния и гладиолус, согласны эксперты. Самый продаваемый на День знаний цветок — стандартная хризантема весом 75—85 г, по данным члена правления АЦР Ивана Утенкова, к 1 сентября подорожал в закупке в 1,7 раза до порядка 44 рублей. Грузовые перевозки авиа- и автотранспортом (особенно доставка роз из Эквадора и аренда автотранспорта в Литве и Латвии) подорожали в среднем на 15—20%, указывает эксперт. По его словам, кустовые хризантемы, до праздника стоившие в среднем в рознице 85—99 рублей, сейчас могут достигать в стоимости и 199 рублей.

Глава Национальной ассоциации цветоводов РФ Алексей Антипов в беседе с ТАСС отметил, что к 1 сентября дефицита цветов в России не ожидается несмотря на то, что российские цветочные производства пострадали из-за аномальных погодных условий (жары и подтоплений) в ряде регионов в России. К сентябрю, по прогнозу эксперта, доля российских цветов на рынке краткосрочно снизится с 17% до 15%, но этот дефицит будет сглажен импортом.