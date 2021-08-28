МТС подготовили к началу учебного года специальное предложение для школьников и их родителей — бесплатную подписку на школьные учебники для новых пользователей «НЕТАРИФ Junior», сообщает пресс-служба оператора.

«В рамках специального предложения при подключении «НЕТАРИФ Junior» с 17 августа до 31 октября 2021 года новые пользователи получают бесплатную подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior», которая предоставляет годовой доступ на комплект учебников для любого класса на выбор. База учебных пособий содержит все популярные издания по 40 школьным предметам, в том числе по экологии, искусству, астрономии и другим», — говорится в релизе.

Подключить «НЕТАРИФ Junior» можно на странице сайта оператора или в приложении «Мой МТС». Чтобы активировать подписку на учебники, необходимо после подключения перейти по ссылке в СМС. Подписку «Школа. НЕТАРИФ Junior» также можно активировать в приложении «Мой МТС», в разделе «Услуги» — «Доступные» — «Школа», выбрав нужный класс. Пользоваться учебниками можно со смартфона или планшета в приложении «МТС Библиотека» версии 4.1.