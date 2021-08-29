Российские банки в июле сократили объем выданных потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее до 347,7 млрд рублей. Одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным компании, в июле российские кредитные организации выдали 1,123 млн потребкредитов на 347,7 млрд рублей. Количество кредитов за прошлый месяц снизилось на 0,2%, а их объем — на 6%.

«Подобная динамика говорит о том, что банки снизили свои аппетиты к риску в части предоставления крупных сумм потребительских кредитов, что отчасти может являться следствием ужесточения регуляторного давления на кредиторов», — пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Эксперт подчеркнул, что вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе, который для данного вида кредитования является стабильно высоким месяцем в преддверии значительных потребительских трат в сентябре. Скорее всего, объем потребительского кредитования, как добавил Лагуткин, может несколько вырасти вслед за ростом спроса.

Банк России с 1 июля ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов, вернув требования по ним на «доковидный» уровень. Регулятор объяснил необходимость повышения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам ускорением темпов роста этого сегмента и, как следствие, увеличением долговой нагрузки граждан. Однако ЦБ счел темпы роста кредитования по-прежнему слишком высокими и объявил об ужесточении регулирования выдачи необеспеченных потребительских кредитов закредитованным россиянам с 1 октября.