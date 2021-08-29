Участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти страны ОПЕК+ могут пересмотреть 1 сентября текущие условия сделки и отказаться от ранее согласованного увеличения добычи в течение следующих нескольких месяцев на 400 тыс. баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти и высшего образования Кувейта Мухаммед Абдель Латиф аль-Фарес в интервью агентству Reuters .

Он отметил, что рынки замедляются, COVID-19 «начал свою четвертую волну в некоторых областях», поэтому следует проявить осторожность и пересмотреть условия. «Может быть приостановлено увеличение на 400 тысяч баррелей в сутки», — сказал министр.

Аль-Фарес добавил, что экономика стран Восточной Азии, в частности КНР, по-прежнему страдает от COVID-19, поэтому нужно быть осторожными.

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена призвала ОПЕК+ повысить добычу нефти, чтобы справиться с ростом цен, которое она рассматривает в качестве угрозы восстановлению мировой экономики.