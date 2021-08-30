Получение кредитов для самозанятых должно стать доступнее: ЦБ включит справку о доходах самозанятого из приложения «Мой налог» в качестве документа, подтверждающего доход; планируется внести изменения до конца 2021 года, пишут «Ведомости» , ссылаясь на ответ заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина Общероссийскому народному фронту (ОНФ). Президент РФ Владимир Путин в июле поручил ОНФ проанализировать обращения граждан в рамках прямой линии с президентом, которая прошла 30 июня; по итогам работы ОНФ направил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной письмо, где описывались проблемы кредитования самозанятых и способы их решения.

Сейчас банки при выдаче кредита руководствуются положением Банка России 590-П, которое закрепляет перечень информации для анализа финансового положения заемщика; банки в основном предлагают самозанятым кредиты, которые предназначаются для физлиц и никак не учитывают статус самозанятого, отметил заместитель руководителя ОНФ Арсений Беленький.

ОНФ предложил Центробанку закрепить перечень документов для выдачи кредита самозанятым Общероссийский народный фронт предложил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной рассмотреть возможность дополнения одного из положений регулятора нормой, закрепляющей перечень документов для анализа финансового положения самозанятых, которые хотят получить кредит. Об этом говорится в письме руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова главе Банка России, которое есть в распоряжении ТАСС.

Из-за того что банки неохотно берут в качестве официального подтверждения дохода справку из «Моего налога», есть сложности расчета показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) для таких заемщиков, по кредитам самозанятому, которые он берет на предпринимательскую деятельность, ПДН регулятором не рассчитывается и надбавки к коэффициентам риска в отношении таких кредитов не применяются, отметил представитель ЦБ и добавил, что перечень подтверждающих документов, используемых при определении величины среднемесячного дохода заемщика для расчета ПДН, является примерным, банки вправе использовать иные официальные документы, содержащие сведения о доходах заемщика, выданные в том числе организациями, предприятиями или физлицами, зарегистрированными в качестве ИП.

По словам банкиров, для кредитных организаций сдерживающим фактором развития сегмента кредитования самозанятых является его повышенный риск — пока еще многие из самозанятых находятся в серой зоне, доход у большинства из них, как правило, нестабильный, также необходимо наладить быстрый обмен данными о самозанятых и их доходах между государственными сервисами и платформами; трудность при разработке продуктовой линейки и риск-политик заключается в отсутствии репрезентативной статистики как в части платежной дисциплины самозанятых, так и с точки зрения величины и стабильности получаемых доходов; также при кредитовании самозанятых сложность заключается в подтверждении фактического уровня получаемого дохода, поэтому для упрощения процедуры кредитования этого сегмента необходимо организовать доступ банкам к данным через «Цифровой профиль гражданина» или ФНС.