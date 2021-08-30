СберБанк обнаружил новую схему мошенничества, когда злоумышленники «дарят» деньги и скидки в честь 180-летия банка. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе «Сбера».

«В ноябре «Сбер» отпразднует 180-летний юбилей. В преддверии круглой даты кибермошенники начали распространять в соцсетях информацию о том, что банк якобы дарит клиентам деньги, подарки и даже скидки на оплату коммунальных услуг», — сообщили в банке.

В кредитной организации пояснили, что злоумышленники создают поддельные профили в соцсетях, используя фото и личную информацию реально существующих пользователей. «Двойники» пишут друзьям человека, чью страницу скопировали, об акции «Сбера» и предлагают «помочь с регистрацией» и сообщить им номер карты, CVV-код, а затем одноразовый пароль из СМС. Если жертва не поймет, что общается с мошенником, и сообщит ему эти данные, то потеряет деньги.

«Чтобы не пострадать от подобной схемы, всю информацию об акциях для клиентов СберБанка ищите и перепроверяйте только в официальных источниках. А в соцсетях не помешает установить настройки приватности: разрешить отправлять личные сообщения только пользователям из списка друзей. Будьте осторожны с сообщениями о розыгрышах и скидках от знакомых, проверьте историю переписки с аккаунтом, чтобы понять, не общаетесь ли вы с мошенником, использующим поддельный профиль», — подчеркивает вице-президент — директор департамента кибербезопасности СберБанка Сергей Лебедь.



По словам эксперта, никогда не нужно вводить CVV-код своей карты и СМС-пароль на сайтах, в надежности которых нет стопроцентной уверенности.