Российский фондовый рынок на открытии торгов в понедельник демонстрирует уверенный рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:18 мск индекс Московской биржи вырос на 0,65% — до 3 912,47 пункта, рост индекса РТС также составил 0,65% — до 1 675,06 пункта.

Самые доходные акции за прошлый год

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По словам главного аналитика ПСБ Владимира Соловьева, по состоянию на утро понедельника настрой на мировых рынках оценивается как позитивный. «Ключевые азиатские индексы растут. Фьючерсы на американские и европейские индексы в слабом плюсе, так же, как и нефть Brent. <…> Мы ждем, что сегодня благодаря поддержке цен на нефть и стабильности рубля оптимизм инвесторов на российском рынке продолжится, а индекс будет тяготеть к уровню 3 950 пунктов, предпринимая попытки обновить максимум», — отметил аналитик.