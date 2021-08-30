Столичные власти приняли решение о снижении стоимости проезда в общественном транспорте Новой Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

«После расширения города новые территории были включены в тарифную зону Б. При поездках внутри новых территорий стоимость проезда в зоне Б точно такая же, как и на остальной территории Москвы. Но при поездках из Троицкого административного округа в «старую» Москву стоимость билета была значительно выше. За разовую поездку приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Стоимость проездного «ТАТ на 30 дней» составляла 2 070 рублей вместо 1 240 рублей», — напоминает мэр.

По его словам, формально это имело смысл — речь шла о длинных автобусных маршрутах, которые забирают пассажиров из отдаленных населенных пунктов Новой Москвы и довозят до станций метро внутри МКАД.

«Тем не менее сегодня разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. Длинные маршруты работают не только в Новой Москве, но и внутри МКАД. И непонятно, почему одни пассажиры платят по обычному тарифу, а другие должны переплачивать за проезд», — рассуждает Собянин.

Высокие тарифы снижали популярность общественного транспорта, а значит, на дороги выезжало много лишних машин, подчеркивает он.

Еще одно соображение, которое было учтено, — «в автобусах, следующих в зону Б, регулярно возникали конфликты с контролерами, так как многие пассажиры даже не догадывались об особенностях оплаты за проезд».

«Чтобы раз и навсегда покончить с этими проблемами, с 1 сентября 2021 года мы отменяем зонирование тарифов в наземном транспорте Москвы для Троицкого административного округа. Для поездок в ТАО можно будет использовать обычные автобусные билеты», — объявил Собянин.

По подсчетам, поездки станут удобнее и выгоднее для 70 тыс. пассажиров ежедневно. Для тех, кто ездит регулярно, экономия составит более 800 рублей в месяц, или до 10 тыс. рублей в год.



«Возможность проехать через весь город по одному билету, не думая о зонах и тарифах, является огромным преимуществом общественного транспорта Москвы по сравнению с другими мегаполисами мира. Сегодня мы устранили одно из немногих сохранившихся исключений из этого правила. Будем и дальше совершенствовать тарифную систему, чтобы общественный транспорт становился еще удобнее и привлекательнее для москвичей», — заключил Собянин.