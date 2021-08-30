Профессиональные пользователи соцсетей обратили внимание регуляторов на проблему автоподписок, используемых недобросовестными кредитными брокерами, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обращение Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) в Банк России, Роспотребнадзор и Росфинмониторинг. Подключаются такие сервисы, если не снять галочку при регистрации для подачи заявки на заем, при этом брокеры нередко предоставляют возможность отказа от подписки лишь формально — по факту же найти путь к отключению затруднительно.

«Ассоциация провела мониторинг коммуникационных платформ и выявила лавинообразное распространение рекламы, в том числе с услугами кредитных брокеров, на которых гражданам предлагают получить кредиты», — отмечается в письме. При этом недобросовестные брокеры при заполнении заявки на кредит стали автоматически подписывать клиента на безакцептные списания нескольких сотен рублей за каждые пять — семь дней, указывают авторы письма. Данные платежи — подписка за помощь в оформлении кредита, хотя его получение не гарантируется. Чтобы отказаться от подписки, заемщику нужно в письменной форме подать соответствующее заявление администрации.

Среди сервисов, помогающих взять микрокредит за комиссию с подпиской, в письме перечислены Zaimoma.ru/steps, Creditkins.ru, Prostozaim.ru, 1xmoney.ru, Baboskin.su, Pay-zaim.su, Fin-cash.su. Однако все компании уверяют, что ведут «честный» бизнес, а автоподписка — удобная услуга для клиента, ведь ее можно отключить.

В письме приводятся примеры платежных систем, которые замечены в сотрудничестве с такими сервисами, как Platron.ru, Impaya.ru, Cloudpayments.ru. Представители данных систем не отрицают, что сотрудничают с кредитными брокерами, но проверяют партнеров. Однако на практике нередко бывают ситуации, что менеджеры упускают какие-то нюансы, и недобросовестные брокеры некоторое время пользуются платежными услугами, рассказал один из собеседников. «При поступлении сигналов или жалоб мы расстаемся с такими партнерами», — заверил он. «Чтобы избежать проблемы, необходимо определить правила работы сегмента кредитных брокеров через формулирование нормативных требований к их деятельности, — пояснили в Platron, добавив, что регулятором логично должен выступить ЦБ, а функции контроля логично возложить на кредитные и финорганизации, с которыми сотрудничают брокеры.

АППСИМ также просит в письме ввести регулирование рынка кредитных брокеров и дать указание банкам и платежным сервисам перестать обслуживать ресурсы, которые занимаются автоподписками на помощь в получении займов. В Банке России сообщили, что рассмотрят обращение ассоциации в случае его получения. Но обратили внимание на то, что подобные агрегаторы не являются организациями, поднадзорными ЦБ. Жалобы по этой тематике Банк России фиксирует в минимальном объеме и направляет информацию для принятия мер в соответствующие органы.