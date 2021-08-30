Чистая прибыль по МСФО банка «Уралсиб» за первое полугодие 2021 года составила 8 млрд рублей по сравнению с убытком 2,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В релизе говорится, что чистые процентные доходы банка «Уралсиб» за отчетный период выросли на 14,4% — до 12,4 млрд рублей, чистые комиссионные доходы увеличились на 24,1% и составили 4 млрд рублей.

Активы банка выросли с начала года на 4,2%: с 505,6 млрд рублей до 526,9 млрд рублей. Собственные средства (капитал) банка увеличились с 96,4 млрд рублей до 103,7 млрд рублей.