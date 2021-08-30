Минфин подготовил проект изменений в Бюджетный кодекс (БК), закрепляющий на уровне закона часть временных антикризисных практик правительства при администрировании бюджета, пишет «Коммерсант» . В частности, планируется сохранить возможность правительства направлять на закрытие дефицита бюджета при падении цен на нефть средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх предусмотренного бюджетом объема.

В ходе подготовки бюджета на следующую трехлетку Минфин готовит и нормативную базу для сохранения антикризисных практик при его исполнении, ведомство хочет закрепить их в БК. Напомним, на 2020—2021 годы власти установили особенности исполнения бюджета, которые объяснялись необходимостью оперативного реагирования на изменение экономической конъюнктуры из-за изменения цен на нефть и пандемии коронавируса. Самым значительным из них стало временное отступление от ограничивающего расходы бюджетного правила, к соблюдению которого власти планируют вернуться с 2022 года.

На постоянной основе министерство предлагает установить в БК возможность правительства использовать для покрытия дефицита средства ФНБ сверх предусмотренного законом о бюджете объема — в случае если цены на нефть оказываются ниже базового уровня. Однако возможность таких трат средств «кубышки» ограничивается 1% ВВП. Эта мера была временно введена в 2019 году и затем была продлена еще на год.

Одновременно Минфин предлагает продлить до 2025 года возможность направления доходов от управления средствами ФНБ не на накопление, а на обеспечение текущих расходов бюджета. Согласно БК, эти средства должны идти на пополнение фонда, но еще в 2015 году эта норма была приостановлена до февраля 2024 года. В 2020 году на размещении средств ФНБ в иностранной валюте Минфин заработал 81,3 млрд рублей.

Также проект предусматривает расширение полномочий Минфина в части внесения изменений в сводную бюджетную роспись без правки закона о бюджете. Среди них увеличение ассигнований, зарезервированных для оперативного финансирования мероприятий, направленных на обеспечение обороны и безопасности страны, а также «перебрасывание» средств между госпрограммами (не более 10% от годового объема ее финансирования) или между объектами капитального строительства (при условии что в результате перераспределения средств не появляются новые объекты).

Предусматривается также закрепление упрощенного порядка и в случаях увеличения ассигнований из резервного фонда в объеме не более «несвязанных» остатков средств бюджета, которые возникли из-за неполного использования или уменьшения ассигнований, но до конца года не могут быть использованы (такое решение будет приниматься по согласованию с парламентской комиссией). Такую же возможность предлагается предоставить регионам с высокой или средней долговой устойчивостью (а до 2023 года — и всем субъектам РФ). Они смогут своими законами определять порядок использования «несвязанных» остатков бюджетных ассигнований и в том числе направлять их в региональные резервные фонды.