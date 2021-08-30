Более 1,5 трлн рублей будет направлено на поддержку экономики и инфраструктуры из Фонда национального благосостояния за четыре года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Договорились, что за четыре года, включая этот год, у нас более полутора триллионов рублей будет направлено средств ФНБ на поддержку экономики, потому что крупные проекты, инфраструктурные проекты создают основу для экономического развития», — сказал Силуанов.



По его словам, речь идет в первую очередь о развитии дорожной инфраструктуры. «В первую очередь это, конечно, дороги — автомобильные, железные дороги. Здесь целый ряд еще и других проектов по поддержке и стимулированию развития отраслей», — добавил глава Минфина.