Банк России установил официальные курсы валют на 31 августа.

Курс доллара понизился на 41,22 копейки, составив 73,5744 рубля (73,9866 рубля на 30 августа). Курс евро опустился на 22 копейки до 86,8104 рубля (с 87,0304 рубля на 30 августа).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:45 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,55 рубля (плюс 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:45 мск стоил 86,77 рубля (минус 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 73,45 до 73,7 рубля за доллар и от 86,72 до 86,93 рубля за евро.