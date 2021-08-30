Россия всегда входила в топ стран по доле пользователей, пострадавших от мобильных банковских троянцев, заявил в интервью «Известиям» ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

По словам специалиста, первую серьезную вредоносную программу такого типа компания обнаружила именно в нашей стране. «Именно в России мы, «Лаборатория Касперского», нашли первый серьезный банковский троянец. Это было в 2013 году. Хотя тот же Gustuff — первый автоматический вирус — был замечен не в России, и настроен он был не на российские банки», — отметил Чебышев.

Эксперт добавил, что в целом Россия всегда была в топе стран по доле пользователей, атакованных различными финансовыми угрозами. «В наших ежеквартальных отчетах Россия редко опускалась ниже десятой строчки и не раз попадала в топ-3. Так что финансовые угрозы для нашей страны — очень актуальная история», — заключил он.