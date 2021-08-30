Правительство РФ выделило из резервного фонда 433,4 млрд рублей, которые будут направлены на единовременную денежную выплату пенсионерам. Соответствующее распоряжение , подписанное главой Кабмина Михаилом Мишустиным, в понедельник размещено на сайте правительства.

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в соответствии с указом президента РФ в сентябре получат все российские пенсионеры — не менее 43 млн человек.

Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам в 2021 году по 10 тыс. рублей Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тыс. рублей.

На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин подтвердил выделение средств. «Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических формальностей», — сказал глава правительства.

В пресс-службе Кабмина сообщили, что также готовится к подписанию распоряжение о выделении более чем 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. Таким образом, суммарно на единовременную выплату пенсионерам будет направлено более 454 млрд рублей.