Правительство РФ выделило из резервного фонда 433,4 млрд рублей, которые будут направлены на единовременную денежную выплату пенсионерам. Соответствующее распоряжение, подписанное главой Кабмина Михаилом Мишустиным, в понедельник размещено на сайте правительства.
Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей в соответствии с указом президента РФ в сентябре получат все российские пенсионеры — не менее 43 млн человек.
Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тыс. рублей.
На совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин подтвердил выделение средств. «Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее. Без лишних бюрократических формальностей», — сказал глава правительства.
В пресс-службе Кабмина сообщили, что также готовится к подписанию распоряжение о выделении более чем 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. Таким образом, суммарно на единовременную выплату пенсионерам будет направлено более 454 млрд рублей.
Получатели пенсий по инвалидности или потере кормильца будут в числе граждан, которым единовременно выплатят по 10 тыс. рублей. Как передает РБК, об этом заявила заместитель министра труда Ольга Баталина на совещании партии «Единая Россия» (трансляция велась на сайте партии).