Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на школьников и будущих первоклассников получили уже родители 99,5% детей, на которых она распространяется. Об этом сообщила на оперативном совещании главы правительства РФ с вице-премьерами заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, свидетельствуют материалы на сайте Кабмина.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что по поручению президента со 2 августа родителям школьников и будущих первоклассников выплачивается по 10 тыс. рублей, «чтобы помочь им собрать ребят в школу к 1 сентября».

«В настоящее время в соответствии с поручением президента правительством Российской Федерации оперативно проведена работа по предоставлению единовременной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей, — отметила Голикова. — По состоянию на начало недели <…> 15,3 миллиона заявлений, и единовременная выплата осуществлена в отношении 20,3 миллиона детей на общую сумму 202,8 миллиарда рублей».

Вице-премьер напомнила, что количество детей, для которых планируется осуществить единовременную денежную выплату, до конца года должно составить 20,4 млн.

«Таким образом, на сегодняшний день выплату получили 99,5% от того параметра, который мы с вами прогнозировали», — заключила она, уточнив, что «работа в соответствии с правительственными документами будет продолжена для тех, кто еще такую выплату не получил».



«Мы выделяем средства на выплаты школьникам, рассчитывая, что за ними обратятся родители или опекуны каждого ребенка. И, конечно, здесь необходимо продолжить информирование, чтобы те, кто не знал или до сих пор не слышал о такой выплате, могли ею воспользоваться», — подчеркнул Мишустин.