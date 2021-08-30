Мобильные угрозы до сих пор активны и продолжают развиваться, потому что очень тяжело найти пострадавших и самих злоумышленников, рассказал в интервью «Известиям» ведущий исследователь мобильных угроз «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев.

«Обычно это происходит так: троянец сидит на устройстве и ждет, пока жертва запустит банковское приложение. Как только это случилось, происходит перекрытие: поверх окна банковского приложения накладывается окно вредоносной программы, в котором загружается веб-страница. Она содержит логотип банка, приложение которого, как думает жертва, она открыла, и форму ввода логина. Жертва видит это и ничего не подозревает, потому что все очень похоже на то, что человек увидел бы, откройся интерфейс реального банковского приложения. Дальше жертва вводит учетные данные, и в этот момент они попадают к мошенникам», — пояснил механизм работы банковского вируса Чебышев.

Специалист отметил, что после получения учетных данных злоумышленники выжидают какое-то время, а потом уже с другого устройства авторизуются в банковском сервисе от лица жертвы. «В ответ на попытку входа с другого устройства банк, конечно, присылает на смартфон жертвы код подтверждения по SMS или через push-уведомление. Но это не спасает, поскольку троянец все еще сидит в устройстве жертвы, перехватывает код и пересылает мошеннику. Дальше он получает доступ к банковскому счету жертвы и переводит деньги на сумму, не превышающую лимит, установленный банком», — рассказал он.

По словам Чебышева, описанная схема занимает много времени для реализации: нужно ждать, пока жертва совершит необходимые действия. «Потом нужно поддерживать актуальность веб-страниц, которые заменяют интерфейс банковских приложений. В некоторых случаях мошенники располагают заготовками для сотни разных кредитных организаций. Все это требует ресурсов. А им, наоборот, хочется снизить уровень своего участия в работе троянца после заражения устройства: хочется, чтобы троянец все делал сам. И такие вирусы уже есть. Но пока их немного: только пара зловредов обладают таким функционалом», — заключил эксперт.