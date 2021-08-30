Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и промобюро «Теснота» запустили благотворительный флешмоб: любой желающий может купить эксклюзивные диджитал-открытки и помочь трем благотворительным организациям. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Картинки продаются в двух разрешениях: для заставки на телефон или печати. Цена таких изображений — 100, 300 и 500 рублей, купить их можно на сайте проекта. Собранные от продаж деньги «Точка» удвоит, разделит поровну и перечислит трем благотворительным организациям из Екатеринбурга.

«Мы выбрали фонды, которые занимаются неочевидными проблемами — помогают людям в ситуациях, о которых в обычной жизни мы можем даже не догадываться», — рассказала руководитель проектов в «Точке» Софья Масленникова. По ее словам, фонды оказывают своим подопечным реальную поддержку, которая на деле меняет жизни людей. «Это и жилье, и еда, психологическая и медицинская помощь, социальная адаптация. Мы хотим поддержать людей, которые находят в себе столько сил и мужества говорить делом. На открытках указано, на что пойдет каждая сумма, и мы уверены, что даже 100 рублей реально могут изменить чью-то жизнь», — уточнила Масленникова.