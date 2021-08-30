Группа «ВЭБ.РФ» до 2024 года выдаст 6,3 трлн рублей на новые проекты, а совокупная стоимость поддержанных проектов составит 17 трлн рублей, говорится в стратегии развития ВЭБа на 2021—2024 годы.

Согласно стратегии, 3 трлн рублей выделит непосредственно ВЭБ, остальное — входящие в группу институты развития, в частности, Российский экспортный центр, Фонд развития промышленности, Корпорация МСП, фонд «Сколково», «Роснано».

Кроме того, в стратегии описана отраслевая разбивка по финансируемым проектам. Так, планируется, что объем поддержанных проектов в сфере промышленности за 2021—2024 годы составит 5,7 трлн рублей. Еще 2,8 трлн рублей — это поддержка инфраструктурных и городских проектов.

В фокусе внимания также инвестирование в аэропорты. «На рассмотрении находятся новые аэропорты общей стоимостью 41,6 млрд рублей, предполагаемый объем участия «ВЭБ.РФ» — 13,2 млрд рублей», — сказано в документе.

«Утверждена стратегия работы ВЭБа и группы компаний «ВЭБ» до конца 2024 года. Это большая ответственность по инвестированию средств группы, а это объем около 6 триллионов рублей, и в совокупности со средствами инвесторов и коммерческих банков это около 17 триллионов рублей. Это не только денежные средства, выданные по конкретным кредитам, это большие социальные эффекты», — прокомментировал журналистам содержание стратегии глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов.

Он также подчеркнул, что отдельное внимание в стратегии уделено проектам социальной направленности. «Мы запускаем социальные проекты, чего раньше в ВЭБе не было, например строительство новых школ. Вместе с субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями мы запустим не менее 150 школ», — сказал Шувалов.