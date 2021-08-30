Объем кэшбэка за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг в Подмосковье через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ с помощью карты «Мир» увеличился почти в четыре раза в августе и составил 5,3 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.



«Только за этот месяц объем коммунального кэшбэка за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг картой «Мир» увеличился почти в четыре раза и составил 5,3 млн рублей. Кэшбэк уже смогли получить более 64 тыс. подмосковных жителей», — приводятся в сообщении слова Хромушина.

Кэшбэк можно получить за своевременную и полную онлайн-оплату коммунальных услуг через платежную систему «Мир» в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении единого информационно-расчетного центра МособлЕИРЦ. Такая возможность для жителей Подмосковья стала возможна в начале июля.

Помимо этого, граждане по специальной программе «Коммунальный бонус» могут получить баллы, купоны и скидки на различные товары и услуги за оплату ЖКУ через удаленные онлайн-сервисы МособлЕИРЦ.

«Программа «Коммунальный бонус» стартовала в мае этого года по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и пользуется большой популярностью у подмосковных жителей. Число участников «Коммунального бонуса» за последний месяц существенно выросло, почти на 50 тысяч человек, и теперь составляет более 170 тысяч пользователей, все они активно пользуются всеми преференциями программы: бонусными купонами, скидками и промокодами», — добавил Хромушин.