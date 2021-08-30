Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 6 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,475 рубля. С начала торговой сессии было проведено 25,6 тыс. сделок на 1,3 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,4225—73,695 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,67 рубля, уменьшившись на 11 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 4,6 тыс. сделок на 278,9 млн евро по курсам от 86,5925 до 86,925 рубля за евро.

Доллар топчется на месте около 73,54 рубля и может продолжать консолидироваться в коридоре 73,4—74,5 рубля достаточно долгое время, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Вряд ли стоит ожидать, что остаточные налоговые платежи в рамках текущего налогового периода могут как-то стабилизировать рубль. На следующей неделе Минфин обнародует планы по покупке валюты на новый отчетный период, и вот тут будет очень интересно: сохранятся рекордные уровни приобретений доллара, или приоритеты временно поменялись», — комментирует эксперт.

Евро стоит 86,79 рубля и остается внутри границ 86—88 рублей, замечает аналитик.