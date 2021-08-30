Члены российской трехсторонней комиссии рассмотрели проект, который упростит процедуру трудоустройства мигрантов в России, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Она провела заседание РТК по регулированию социально-трудовых отношений в формате видеоконференции.

В ходе заседания был рассмотрен и поддержан законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

«Документ разработан в рамках реализации концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы. Его принятие позволит оптимизировать процесс получения иностранными гражданами СНИЛС, что, в свою очередь, упростит для них процедуру трудоустройства на территории России», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что благодаря программному обеспечению, разработанному Минцифры, часть миграционных процедур, необходимых для начала работы в России, будет представлена иностранному гражданину до его въезда на территорию страны.

Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут зарегистрироваться в «Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ФГИС ЕСИА). Это позволит им подать в Пенсионный фонд России заявление об открытии индивидуального лицевого счета после пересечения границы РФ.

Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить СНИЛС уже после пересечения государственной границы Российской Федерации, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

Кроме того, участники заседания обсудили оптимизацию процессов предоставления мер социальной поддержки, а также их администрирования. Начиная с 2022 года предлагается перейти на предоставление отдельных мер Пенсионным фондом России по принципу единого окна. К таким мерам поддержки относятся пособия гражданам, имеющим детей и не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсацию страховой премии инвалидам и семьям с детьми-инвалидами по договору ОСАГО.

Члены РТК обсудили также ряд других важных тем. Среди них исключение стипендий из перечня доходов, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей; особенности формирования листка нетрудоспособности в электронной форме; реализация мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.