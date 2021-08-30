Более половины россиян при оформлении ипотечного кредита ориентируются на размер процентной ставки, а еще около 40% — на известность бренда кредитора, рассказали РИА Новости в компании Online-Ipoteka.

Компания в августе опросила 2 300 совершеннолетних россиян. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

«Самым популярным критерием отбора при выборе ипотечного кредита для 59% опрошенных является размер процентной ставки, однако 41% опрошенных не считают этот пункт важным для принятия решения», — выяснили исследователи.

Известность бренда кредитора важна для 40,8% опрошенных, а почти четверть россиян (24,1%) при выборе ипотечного продукта ориентируются на наличие низкого первоначального взноса. Рекомендациями друзей и знакомых руководствуется 21,6% россиян, скоростью одобрения заявки на ипотечный кредит — каждый пятый.

Около 14,8% участников опроса выбирают ипотечный банк исходя из наличия у себя его дебетовой или зарплатной карты, еще порядка 14,3% ориентируются на рекомендации застройщика при выборе кредитора, а для 12,8% критичны сроки закрытия ипотечной сделки. Почти каждый десятый гражданин (10,3%) отдает предпочтение кредитной организации, с которой можно заключить ипотечную сделку онлайн.