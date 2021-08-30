Валюты разных стран мира будут обесцениваться после беспрецедентных мер стимулирования, принятых крупнейшими центробанками для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, предсказал в интервью Bloomberg основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус.

По его словам, чтобы справиться с кризисом, центральные банки и правительства по всему миру приняли беспрецедентные денежно-кредитные и фискальные стимулы. Учитывая «невероятное количество напечатанных денег», в следующем году валюты таких стран ждет значительная девальвация, в связи с этим, уверен Мобиус, инвесторам следует вложить в «физическое золото», то есть слитки и монеты, до 10% средств своего портфеля.

«Будет очень, очень хорошо иметь физическое золото, к которому вы можете получить доступ немедленно, не опасаясь того, что власти конфискуют все золото», — считает Мобиус.

Марк Мобиус 30 лет проработал в компании Franklin Templeton Investments, где руководил фондом развивающихся рынков Templeton Emerging Markets Group. За время его работы объем активов под управлением фонда вырос со 100 млн долларов до более чем 40 млрд. После ухода из Franklin Templeton Investments в 2018 году он создал собственный фонд Mobius Capital Partners.