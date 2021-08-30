Российские банки увеличили объем розничных кредитов за II квартал на 7,1%, корпоративных — на 3,9% на фоне восстановления экономики, роста доходов населения и, вероятно, ожиданий заемщиков по росту ставок. Об этом говорится в аналитическом обзоре регулятора «Банковский сектор» по результатам II квартала 2021 года.

Качество кредитных портфелей стабильное, а стоимость риска (CoR) находится на исторически низких уровнях (0,2% по корпоративным кредитам и 1,4% — по розничным во II квартале). «Это обусловлено улучшением экономической ситуации, быстрым ростом кредитов, а также частичным роспуском резервов, сформированных на пике пандемии», — поясняется в материалах ЦБ. В дальнейшем, считает регулятор, стоит ожидать увеличения CoR («нормальный» уровень составляет около 1% по корпоративным кредитам и 2% — по розничным) по мере «созревания» портфелей, а также ввиду значительного объема реструктурированных кредитов, часть которых может потребовать дорезервирования.

Квартальная прибыль сектора выросла до 610 млрд рублей (с 564 млрд рублей в I квартале 2021 года) в результате активного роста кредитования и низких резервных расходов вследствие роста кредитования, трансакционной активности клиентов и низких резервов. Прибыль сектора за 2021 год, по оценкам Банка России, может превысить 2 трлн рублей.

Чистая процентная маржа увеличилась на 0,2 п. п. до 4,4% во II квартале, в основном потому что клиенты держат существенный объем средств на текущих счетах, которые пока не сильно отреагировали на рост ставок. «В дальнейшем процентная маржа может несколько уменьшиться, так как банки начали увеличивать ставки по депозитам, что способно привести к перетоку части текущих счетов во вклады», — прогнозируют в Центробанке.

Запас рублевой ликвидности остается существенным (15,3 трлн рублей, минус 0,1 трлн с 31 марта) и покрывает более 30% средств клиентов в рублях. Снижение валютной ликвидности до 45,3 млрд долларов США (минус 7,4 млрд с 31 марта) регулятор связывает с сокращением размещений в банках-нерезидентах в рамках перераспределения ликвидности отдельными банками, что не является критичным (покрытие средств клиентов в валюте составляет 19%).

Достаточность капитала сохраняется неизменной (норматив Н1.0 составил 12,6% на 30 июня 2021 года), что связано с практически сопоставимым увеличением собственных средств (+1,5%) и активов, взвешенных по риску (+1,7%). Несмотря на высокую прибыль, рост капитала был скромным из-за большого объема дивидендных выплат.