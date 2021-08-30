Активный рост потребительского кредитования в России все еще несет риски перегрева рынка, но введенные с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным займам в перспективе должны снизить его возможность, сообщается в аналитическом обзоре регулятора «Банковский сектор» по результатам II квартала 2021 года.

Рост потребительского кредитования во II квартале текущего года ускорился до 5,9% против 3,7% в предыдущем квартале, что связано с возросшей потребительской активностью населения, указывает ЦБ.



«Динамика выдач бьет рекорды (+2,2 трлн рублей), при этом около 60% кредитов выдано заемщикам, которые тратят более 50% дохода на обслуживание долга. Более высокие макронадбавки должны снизить риски перегрева. Но данные меры оказывают воздействие на банки с задержкой во времени, так как макронадбавки применяются только к вновь предоставленным кредитам», — поясняется в материалах регулятора. Там отмечается, что более эффективным инструментом являются прямые количественные ограничения. Законопроект, наделяющий Банк России полномочиями устанавливать соответствующие ограничения, внесен в Госдуму.

Качество кредитов пока стабильно, указывает Банк России. Однако в среднесрочной перспективе регулятор ожидает некоторого роста проблемной задолженности, учитывая агрессивную динамику выдач и высокий уровень долговой нагрузки населения.