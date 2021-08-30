Портфель автокредитов российских банков во II квартале текущего года продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 77 млрд рублей, это больше совокупного прироста за весь 2020 год. Такие данные представлены в аналитическом обзоре регулятора «Банковский сектор».

По итогам II квартала портфель автокредитов вырос на 7,3% и составил 1,1 трлн рублей.



«Рынок подогревался повышенным спросом населения из-за опасений дальнейшего роста цен на автомобили и повышения процентных ставок банками (ПСК по автокредитам во II квартале 2021 года уже выросла на 0,5 п. п. до 13,3%)», — отмечается в материалах ЦБ.

Качество портфеля немного улучшилось. Проблемные ссуды снизились как в относительном (минус 0,4 п. п. до 5,7%), так и в абсолютном (минус 2 млрд рублей) выражении, а темп реструктуризаций стабильно низкий — 3 млрд рублей во II квартале, менее 0,3% портфеля.

«В дальнейшем мы не ожидаем существенного роста проблемных кредитов ввиду улучшения экономической ситуации и роста цен на автомобили. Высокое залоговое покрытие (с учетом первоначального взноса и роста цен) защищает банки и стимулирует заемщиков обслуживать долг, так как прибрести автомобиль за те же деньги может быть затруднительно. Также с учетом ликвидности рынка б/у автомобилей в случае финансовых трудностей заемщикам выгоднее самим продать машину и погасить кредит, чем уйти в дефолт», — заключает регулятор.

