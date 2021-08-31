БКС Банк изменил условия по обмену валюты онлайн для физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Теперь разница обменного курса с биржевым для всех видов валют стала не более 5 копеек. Как уточняют в банке, ранее эта разница могла достигать 25 копеек.



Воспользоваться новыми условиями обмена валюты могут все клиенты БКС Банка с пакетами услуг «Лайт», «Комфорт», «Премиум», «Элит» и «Ультра». Курсы доступны в будние дни с 7:00 до 23:40 мск в мобильном приложении «БКС Банк» и веб-версии системы «БКС Онлайн».

Сумма не ограничена.