📰 По мнению экспертов, россияне теряют интерес к иностранной валюте, потому что за границу в этом году удалось выехать немногим, а рубль на данный момент по отношению к доллару и евро стабилен, пишут «Известия» . Так, по данным Банка России, в июне 2021 года по сравнению с маем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту уменьшился на 27%, при этом спрос на доллары уменьшился почти в четыре раза, а на европейскую валюту — вырос в 2,6 раза. В ближайшем будущем, отмечают эксперты, можно ожидать рост спроса на валюты, так как россияне начинают активно инвестировать на бирже, в том числе в акции иностранных компаний, не говоря уже об обычных способах хранения средств в валюте, несмотря на крайне низкие ставки по валютным вкладам. При этом эксперты добавили, что спекулянтам сейчас валюта не очень интересна, так как она начиная с ноября 2020 года медленно слабеет к рублю.

📰 В этом году объем заключенных на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) контрактов достигнет 4—4,5 трлн рублей, превысив предыдущий опыт, пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков. Одной из причин является тот факт, что из-за отмены ВЭФ в 2020-м часть отложенных соглашений будет подписана в этом году. По мнению экспертов, шестой по счету форум трансформировал повестку и перевел фокус с развития Азиатско-Тихоокеанского региона на решение проблем глобального масштаба. Аналитики отмечают, что не за горами и в целом пересмотр существующей модели международной торговли и логистики. Кроме того, форум окажет положительное влияние на экономический курс и ситуацию на финрынках: придаст импульс поддержанию старых и установлению новых экономических связей, подписанию контрактов. Ранее, в 2019 году, на форуме было заключено 270 соглашений на 3,4 трлн рублей с учетом контрактов, сумма которых не является коммерческой тайной. В 2017 и 2018 годах было подписано 217 и 220 договоров на 2,5 трлн и 3,1 трлн рублей соответственно.

📰 С начала года в Сети появилось около 7 тыс. доменов, в написании которых использовано название сервиса iСloud, пишут «Известия» . Выяснившие это специалисты по информационной безопасности считают, что все эти сайты зарегистрировали злоумышленники, чтобы использовать для фишинга. В зависимости от пользовательских настроек кража аккаунта в облачном хранилище Apple может быть чревата для жертвы потерей не только фотографий, но и платежных данных. Судя по темпам регистрации доменов и их количеству, сайты, маскирующиеся под iCloud, сегодня одни из самых востребованных у злоумышленников. Эксперты отмечают, что эта популярность продержится долго и угрожает в том числе и российским пользователям техники Apple. Кроме того, по мнению экспертов, уровень ущерба зависит от настроек конфиденциальности. Так, аккаунты Apple атакуют чаще, чем учетные записи Google, поскольку у многих пользователей iOS и macOS включена автоматическая синхронизация данных с облаком. За кражей аккаунтов iCloud обычно следует шантаж жертвы и требование выкупа, отметили они.



📰 В последние два месяца выдача льготных ипотечных кредитов по госпрограмме на новостройки остается в два-три раза ниже, чем до 1 июля, пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора программы АО «ДОМ.РФ». В рамках прежней программы (до 1 июля, с максимальной ставкой 6,5% годовых, с лимитами 6 млн рублей и 12 млн рублей) еженедельное количество выданных кредитов составляло 6–16 тыс., а объемы выдачи — 20–64 млрд рублей. Сейчас (максимальная ставка 7% годовых, лимит 3 млн рублей) выдается 3–4 тыс. кредитов в неделю объемом 8,5–9,3 млрд рублей. С учетом более низких лимитов ипотечные кредиты выдаются в основном в регионах. На фоне резкого сокращения выдач льготных кредитов заметно выросла доля СберБанка, которая в последнюю неделю августа превысила 56%, это третий результат за последние 12 месяцев. По словам экспертов, в целом ипотечный рынок сконцентрирован на пяти-шести крупных банках, на которые приходится 85% рынка. Так, по прогнозам экспертов, до конца года снижение спроса на льготную ипотеку в Москве и Санкт-Петербурге может составить 25%, а в других мегаполисах — 15%.



📰 Группа «Аэрофлот» по итогам первого полугодия получила 27,7 млрд рублей чистого убытка по МСФО, сократив этот показатель более чем вдвое, пишет «Коммерсант» . В компании отметили, что улучшить результаты смогли благодаря росту внутренних авиаперевозок, так как во втором квартале группа увеличила пассажиропоток на внутренних линиях на 13,7% по сравнению со вторым кварталом доковидного 2019 года. Однако при всей благоприятной динамике, отраженной в отчетности, аналитики сомневаются, что группа сможет выйти в прибыль ранее 2022 года: в этом году максимум, чего удастся добиться, — это обнуления убытка. Аналитики уверены, что сохранение убытка — результат ожидаемый: отрасль столкнулась с беспрецедентным кризисом, выход из которого займет годы, поэтому от самой авиакомпании «Аэрофлот» эксперты ожидают нулевых результатов по итогам года и прибыли свыше 10 млрд рублей в 2022 году.



📰 К началу осени доллар оказался на большом перепутье, способном определить тренд американской валюты и многих рынков на месяцы вперед, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, история подсказывает, что в периоды разворота монетарной политики доллар прибавляет к основным конкурентам, но затем теряет импульс и начинает терять позиции. Такую динамику легко объяснить гибкостью американской экономики: она быстро теряет рабочие места и первыми их восстанавливает, отметил эксперт. Местный центробанк — ФРС — аналогичным образом был впереди цикла монетарной политики. Купцикевич добавил, что переходя к более краткосрочным тенденциям, ожидается развитие снижения доллара к рублю в сентябре до 71-72 за доллар и к 70 до конца года. Кроме того, аналитик уверен, что ФРС продолжит кивать на неоднозначные данные, не решаясь убирать стимулы с рынков. Это хорошо для финансовой стабильности в краткосрочном плане, хотя и рискует накапливать долгосрочные риски (как было с ипотечным финансовым кризисом), заключил он.

