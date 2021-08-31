Российский фондовый рынок на открытии торгов во вторник демонстрирует рост индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:10 мск индекс Московской биржи вырос на 0,1% — до 3 932,46 пункта, рост индекса РТС составил 0,39% — до 1 691,2 пункта.

По мнению главного аналитика «Алор Брокера» Алексея Антонова, перспективы роста есть у ценных бумаг компаний газового и нефтедобывающего, металлургического, золотодобывающего секторов в связи с ростом мировых цен на соответствующую продукцию.

«Однако формирования нового мощного восходящего тренда по российскому рынку акций мы не ждем. Новых поводов для ралли нет ни у нас, ни на Западе. При этом на отечественном рынке уже начала чувствоваться тенденция нехватки денег. Возможно, это связано с тем, что в преддверии думских выборов нерезиденты фиксируют прибыль по рублевым активам. В любой момент по рынкам может прокатиться небольшая коррекция, которую нужно будет использовать для наращивания лонгов», — отметил аналитик.