Бизнес просит исключить из законопроектов, регламентирующих реформу расширенной ответственности производителя (РОП), запрет на продажу товаров в России, не внесенных в систему учета отходов. Об этом говорится в письме «Руспродсоюза», Молочного союза России, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, Национального союза мясопереработчиков, Национального союза производителей молока, Российского союза пекарей, Ассоциации малоформатной торговли, Рыбного союза, Союза российских пивоваров, Союза участников рынка картофеля и овощей, которое направлено вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко.

По мнению авторов письма, мера ставит под угрозу стабильность рынка производства и сбыта продовольственных товаров в России и создает прямые предпосылки для ликвидации (особенно субъектов МСП и крестьянских и фермерских хозяйств) либо перехода большинства производителей товаров «в тень». Отмечается, что сейчас в России насчитывается более 400 тыс. производителей и мелких фермеров — субъектов МСП — и 1 млн 840 тыс. малоформатных предприятий розничной торговли. Они находятся в легальном сегменте и ведут свою предпринимательскую деятельность открыто. Товарооборот розничной торговли, где представлены данные субъекты, составляет около 30 трлн рублей в год. Оборот «серого» рынка сегодня составляет не менее 5 трлн рублей в год и насчитывает миллионы продавцов и производителей товаров. Введение обязательства по регистрации в реестре и запрет реализации вынудят подавляющее большинство МСП уйти в «серый» сегмент. По оценке бизнеса, его доля может вырасти с 15% до 40—45% товарооборота.

Правительство предложило смягчить условия доступа МСП к господдержке Правительство РФ готово смягчить условия доступа к финансовым мерам поддержки для некрупных компаний, совершивших незначительные нарушения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на размещенный в базе Госдумы законопроект. Речь идет о дифференциации сроков моратория для компаний МСП, нарушивших условия господдержки.

Как пояснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, реализация предлагаемого запрета на практике несет риски остановки выпуска продовольственных товаров в случае невнесения в реестр одного из упаковочных материалов либо сбоя в системе. Пищевое предприятие не может вносить упаковку в реестр и будет зависеть от заполнения информации производителем расходных материалов. По его словам, замена поставщика чревата временным интервалом, необходимым технологу для исследований применимости другой упаковки, которая будет соответствовать всем критериям производства и должна подтвердить не меньший срок хранения продукта. Существует риск непоставки продукции на распределительные центры и торговые точки на неопределенное время, отметил Востриков.

Он добавил, что пока бизнес так и не получил никакой конкретики о том, как будет работать система учета, и о том, как избежать рисков прекращения снабжения продуктами питания населения. «Производитель продовольственных товаров неспособен перерабатывать выпущенную продукцию, следовательно, становится плательщиком экосбора, оказывающего влияние на рост себестоимости выпускаемой продукции», — сказал Востриков.