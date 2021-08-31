Банк России приказом от 31 августа 2021 года отозвал лицензии АО «Страховая компания «Ингвар» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0425) на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности и вступает в силу со дня его принятия», — говорится в сообщении ЦБ.

Уточним, что накануне, 30 августа, Банк России выдал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера ООО «Страховой брокер «Ингвар».