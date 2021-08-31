Банк России установил официальные курсы валют на 1 сентября.

Курс доллара опустился на 29,63 копейки, составив 73,2781 рубля (73,5744 рубля на 31 августа). Курс евро понизился на 14,44 копейки — до 86,666 рубля (с 86,8104 рубля на 31 августа).

На Московской бирже на 13:50 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро прибавил 3 копейки, валюты стоят 73,28 и 86,68 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,21—73,51 рубля за доллар и 86,59—86,88 рубля за евро.