Совет директоров Международной ассоциации рынка капитала (ICMA) 24 августа 2021 принял решение включить Инвестиционный банк Синара (СКБ-Банк) в организацию.



Членство в ICMA позволит СКБ-Банку расширить базу зарубежных партнеров и усилить управление рисками в соответствии с текущими рыночными тенденциями.

«Включение Инвестиционного банка Синара в члены ICMA — существенный шаг в развитии инфраструктуры банка, присоединение к международному сообществу участников рынка позволит работать в рамках единых стандартов и правил, что ускорит выход на орбиту глобального долгового рынка», — отметил директор департамента долговых рынков инвестбанка Алексей Виноградов.

Международная ассоциация рынков капитала (ICMA) — это международная саморегулируемая организация и торговая ассоциация международного финансового рынка. Штаб-квартира организации распложена в Цюрихе, офисы — в Лондоне, Париже, Брюсселе и Гонконге.

ICMA занимается поддержкой и развитием отношений между членами ассоциации. Она обеспечивает основу для совместного изучения и обсуждения вопросов международных рынков капитала и ценных бумаг, а также издает правила и дает рекомендации, регулирующие их деятельность. В компетенции ICMA также предоставление услуг и помощи участникам международных рынков капитала и ценных бумаг.