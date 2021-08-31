Компания «МТС» сообщила об изменении некоторых параметров отдельных тарифных планов с 9 сентября 2021 года. Как следует из сообщения оператора, будет повышена стоимость ряда архивных тарифов.

Согласно релизу, размещенному на сайте оператора, будут скорректированы параметры следующих тарифных планов:

На архивных тарифах «Smart mini 112013», «Smart mini 102014», «Smart mini 102016», «Smart mini 112015», «Smart mini 022015», «Smart mini 022016» будет увеличен пакет Интернета на 1 Гб, ежемесячная плата составит 460 рубле й . Согласно информации на сайте МТС , сейчас фиксированная плата по перечисленным тарифам составляет 380 рублей .

. Согласно информации на сайте МТС , сейчас фиксированная плата по перечисленным тарифам составляет . На архивном тарифе «Smart 092018» будет увеличен пакет Интернета на 2 Гб, ежемесячная плата составит 470 рублей . Сейчас фиксированная плата по тарифу — 440 рублей .

. Сейчас фиксированная плата по тарифу — . На архивном тарифе «Smart 082019» будет увеличен пакет Интернета на 1 Гб, ежемесячная плата составит 470 рублей . Сейчас фиксированная плата по тарифу — 440 рублей .

. Сейчас фиксированная плата по тарифу — . На архивном тарифе «Smart Безлимитище 052016» будет увеличен пакет минут на 100 минут, ежесуточная плата составит 25,7 рубля. Сейчас плата по тарифу в сутки составляет 24 рубля.

Также в сообщении компании сказано, что «будет скорректирована посуточная плата при недостаточности средств на балансе для списания ежемесячной платы». В какую сторону будет коррекция, не уточняется.

«Остальные преимущества и параметры тарифа останутся прежними», — обещают в МТС.