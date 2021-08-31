Председатель координационного совета Института экономика роста им. П. А. Столыпина, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил внедрить в России принципы умной налоговой системы (smart taxes).

«Сегодня мы просто бомбим пространство тем, что фискально собираем налоги, практически не заостряя, не направляя удары на точечные объекты, то есть туда, где было бы интересно повысить налоги, потому что там излишняя доходность, например, и понизить налоги, потому что там нужно стимулировать рост. Сегодня новые технологии позволяют это делать, то есть мы сегодня можем создавать намного более сложные налоговые системы, чем это было еще вчера. Исходя из этого, мы подошли к анализу и тем предложениям, которые делали, назвав все это smart taxes», — отметил он.

В России предложили провести налоговую реформу для малого и среднего бизнеса Налоговая реформа требуется для развития и «обеления» субъектов малого и среднего предпринимательства в России. Об этом говорится в спецдокладе «МСП/Постковид. Время для системных решений», который подготовили бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов и общественный омбудсмен по МСП Анастасия Татулова, передает ТАСС.

По словам руководителя экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антона Свириденко, smart taxes — это девять основных принципов, «которые должны быть положены в основу налоговой системы». Речь идет о снижении общего уровня фискальной нагрузки в целом, повышении доходов бюджета путем расширения налоговой базы, выходе МСБ из тени, дифференциации налогов в зависимости от доходности отрасли и ее важности для страны, стимулировании инвестиций в место вывода денег из оборота владельцами бизнеса, стимулировании производительности труда, модернизации реального сектора, изъятии природной ренты эффективным образом, снижении неравенства и перераспределении доходов между различными бюджетами — местным, региональным и федеральным в пользу региональных и местных для повышения стимулов к росту экономики.

Предлагается в целом снизить социальные страховые платежи до 15% и снизить НДС, но при этом компенсировать выпадающие доходы, которые на первом этапе будут, через прогрессивную шкалу НДФЛ, через матричный налог на прибыль, когда ставки зависят от отрасли, пояснил Свириденко. НДС предлагается снизить до 10%, изменив при этом принцип расчета, отметил он.