Пассажиры Московского метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров (D-1 и D-2) с 1 сентября и до конца года получат скидки при оплате проезда картами «Мир», сообщила пресс-служба платежной системы.

Скидка в размере 10 рублей предоставляется при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка. А скидку в размере 20 рублей получат пассажиры, оплатившие проезд смартфоном, к которому в приложении Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay или Sber Pay привязана карта «Мир».

В пресс-релизе уточняется, что скидка за проезд предоставляется при оплате на турникетах и валидаторах в вестибюлях станций метрополитена, МЦК или МЦД, которые оборудованы системой приема бесконтактных карт. После совершения операции со счета спишется полная стоимость поездки, а сумма скидки автоматически вернется на счет карты через несколько минут. Акцию проводит национальная платежная система «Мир» в партнерстве с банком ВТБ и при поддержке Департамента транспорта Москвы.

В пресс-службе отметили, что платежная система «Мир» регулярно проводит акции со скидками в столичном транспорте. За период прошлой акции, которая проходила с 1 марта по конец июня, пассажиры сэкономили более 130 млн рублей на поездках в метро и на МЦК. В это время среднее число оплат по картам «Мир» выросло практически в три раза, а смартфоном — в 35 раз.

Одновременно платежная система запускает с 1 сентября акции по предоставлению скидок при оплате проезда в общественном транспорте еще в ряде регионов России. В частности, скидка в размере 4 рублей будет предоставляться при оплате проезда во Владимирской области, 6 рублей — в Казани и Мурманской области, 10 рублей – в Московской области.