Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» перечислила Банку России 14,8 млрд рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Отмечается, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 13 млрд рублей, в счет погашения процентов — 1,8 млрд рублей.

В 2015—2017 годах регулятор предоставил агентству кредитную линию с одобренным лимитом 1,03 млрд рублей для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. В рамках этой линии агентство получило 842 млрд рублей, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам. Последний транш от ЦБ был получен 23 октября 2017 года, а в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

В общей сложности на погашение кредита АСВ направило Центробанку 558,3 млрд рублей (540 млрд рублей — в счет погашения основной суммы долга, 18,3 млрд рублей — в счет погашения задолженности по процентам). В том числе 94,3 млрд рублей выплачено агентством в 2021 году (83 млрд рублей — по основному долгу, 11,3 млрд рублей — по процентам). Остаток задолженности агентства на текущий момент составляет 302 млрд рублей без учета процентов.