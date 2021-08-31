Минфин РФ на данный момент не планирует перезаключать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.



«На данном этапе перезаключать соглашение мы не планируем. Мы направили Голландии вопросы, на каких условиях они готовы перезаключать соглашение. Но наша принципиальная позиция, что те предложения, которые мы им озвучивали при пересмотре соглашения, если выходить на новое соглашение, то оно останется неизменным в части 15% ставки налога у источника в отношении процентов и дивидендов, с отдельными исключениями для публичных компаний с большой долей розничных инвесторов», — сказал Сазанов.

Он подчеркнул, что ответа от Нидерландов нет.

В конце марта 2020 года президент России Владимир Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами, договоренности с которыми позволяли выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2—3%, либо прекращения действия таких договоров в случае, если договоренности о внесении соответствующих изменений не будут достигнуты.

В связи с тем что через нидерландскую юрисдикцию осуществляются существенные выплаты доходов российского происхождения, Минфином РФ были проведены переговоры с Министерством финансов Нидерландов по внесению изменений в соглашение. Российская сторона предложила Нидерландам условия, аналогичные согласованным с Кипром, Люксембургом и Мальтой. Однако Нидерланды не согласились с предложением РФ, настаивая на расширении перечня доходов, облагаемых по пониженным ставкам.