Всемирная система онлайн-платежей PayPal рассматривает возможность создания платформы, которая позволит ее пользователям в США продавать акции. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

По его данным, для помощи в осуществлении проекта компания наняла профессионала в области брокерских услуг Ричарда Хейгена, одного из создателей компании TradeKing, предоставлявшей брокерские услуги онлайн. Хейген возглавил подразделение PayPal, занимающееся инвестициями.

Согласно сведениям телеканала, в целях реализации планов по продаже акций PayPal либо приобретет уже существующую брокерскую компанию, либо станет партнером такой фирмы. Как сообщил один из источников, она уже провела переговоры с потенциальными партнерами в сфере инвестиций. В свою очередь другой источник отметил, что услуга по продаже акций вряд ли будет создана в этом году.