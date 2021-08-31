Льготную ипотеку следует ориентировать прежде всего на нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, считает аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«Наши коллеги из направления, возглавляемого Алексеем Саватюгиным [в их компетенции находятся вопросы ипотеки], сделали следующий вывод: да, стройкомплекс был поддержан во время пандемии [в прошлом году], что позволило удержать и темпы строительства, и начать новые проекты, но доступность жилья стала несколько ниже. Мы с этим выводом абсолютно согласны. Поэтому нужно, конечно, ориентировать льготную ипотеку на нуждающиеся в улучшении жилищных условий категории граждан», — сказала Трунова в интервью ТАСС.

По ее мнению, государство должно поддерживать не строительную отрасль, а граждан.

«Мое экспертное мнение заключается в том, что государство должно поддерживать не отрасль, а граждан. Отрасль, конечно, в каких-то точках поддерживать тоже нужно, но главное — это граждане. Мы по статистике ЦБ видим, какие регионы у нас лидируют по ипотеке: Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область и южные регионы. Это проблема не строителей, а экономического развития наших территорий, новых мест приложения труда — люди инвестируют в свой образ жизни. То есть в моменте поддержали строительную отрасль, но я уверена, что через два-три года мы будем обсуждать последствия этого решения прежде всего для регионов», — отметила она.

«Второй момент, конечно же, максимальная поддержка прежде всего должна быть направлена на социально незащищенные категории граждан, перед которыми у государства есть обязательства», — добавила Трунова.