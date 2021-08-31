Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 24 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,255 рубля. С начала торговой сессии было проведено 30,8 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,2—73,51 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,435 рубля, уменьшившись на 21 копейку по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 292,2 млн евро по курсам от 86,42 до 86,8825 рубля за евро.

Доллар почти весь день провел рядом с отметкой 73,3 рубля и не отклонялся от нее заметным образом, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Краткосрочно «американец» может торговаться в коридоре 73—73,5 рубля. Евро стоит 86,59 рубля и довольно долгое время не покидает рамок 86—88 рублей», — комментирует эксперт.

