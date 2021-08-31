Правительство приняло решение запустить официальный Telegram-канал , чтобы граждане, предпочитающие получать информацию из соцсетей, могли узнавать о главных новостях из первых рук и в доступном формате. Об этом сообщается во вторник на сайте Кабинета министров.

Как поясняется, в Telegram-канале «Правительство России» будет ежедневно публиковаться информация о ключевых решениях, принимаемых Кабмином, размещаться отчеты о значимых мероприятиях, а также рабочих поездках председателя правительства Михаила Мишустина и его заместителей.

«В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе Кабинета министров», — отметил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.