Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели, говорится в сообщении ведомства.

«Ростуризм продлил окно продаж в рамках программы туристического кэшбэка на две недели. Туристы по-прежнему могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации», — отмечают в ведомстве.

Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством РФ на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей.

«Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон. При этом у туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать путешествие на осень. Это особенно важно для путешественников, которые опасаются заранее бронировать поездки в период пандемии. У путешествий осенью свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых», — прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.



Как ожидается, благодаря продлению окна продаж в путешествие по России осенью смогут отправиться еще приблизительно 100 тыс. туристов. В результате отрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.



Условия программы остаются прежними. Путешествие необходимо оплатить онлайн картой «Мир», на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

Суммарно в этом году по программе туристического кэшбэка было куплено туров и проживания примерно на 32,4 млрд рублей, а россиянам напрямую вернулось около 6,15 млрд рублей. Было совершено 727,89 тыс. трансакций.

Традиционно наиболее популярны поездки в Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Активно покупают оздоровительные туры на Алтай, в Тюмень и другие направления. Популярны культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Активизируются и горнолыжники, которые предпочитают первыми прокатиться по свежевыпавшему снегу и заранее планируют свои поездки на российские горнолыжные курорты. Период бронирования растянулся вплоть до 22 декабря.

Расширение окна продаж также позволит привлечь новых туристов на круизные речные направления. Туристы смогут отправиться в путешествие сразу после покупки круиза, насладиться бархатным сезоном у воды, полюбоваться раскрашенными осенью пейзажами и историческими городами.

Программа Ростуризма позволила получить отелям оборотные средства для поддержания текущей деятельности, выплаты заработной платы, сохранила рабочие места и обеспечила увеличение собираемости налогов. Также увеличились бронирования по регионам, в том числе наиболее пострадавшим от коронавирусных ограничений.